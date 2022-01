Stefanos | ' Contro Sinner il mio match perfetto'

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Umiltà: la parola chiave perTsitsipas, autore di una performance perfetta di fronte a Jannik, è proprio questa. Lo spiega per filo e per segno, il greco, raccontando di quanto sia ...

Advertising

GabryAtti01 : Due semifinali da urlo, da una parte Matteo contro Rafa e dall'altra i 'nemici-amici per la pelle' Daniil e Stefanos #AO2022 - martacagnola : @Elisabetta82 io tifo contro Stefanos Tsitsipas perché mi si arrotola la lingua - ticino_notizie : RT @GeorgeSpalluto: Devastante Tsitsipas al servizio. Il greco vanta il 43% di 'Unreturned Serve' contro il 25% di Sinner. La qualità dei… - purtroppobea : @crimsonbluesoul stefanos tsitsipas che è in top10 da così tanto tempo che manco se lo ricorda più lui stesso però… - LucaRovisoINTER : Termina ai quarti la corsa del 'monegasco' Jannik #Sinner agli Australian Open: 6-3, 6-4, 6-2 contro Stefanos Tsitsipas. Godicchio. -

Ultime Notizie dalla rete : Stefanos Contro

TSITSIPAS "Il 2022 è appena cominciato e non so dire se questa resterà una delle mie più belle partite dell'anno, ma di sicuro è stata un'ottima performance dall'inizio alla fine, con un ......tennista russo è apparso in netta difficoltà nei primi due set e si è ritrovato sotto 0 - 2...ha agguantato la semifinale dove affronterà in un match molto interessante il talento greco...Una partita a senso unico, con Tsitsipas che ha tenuto un livello di gioco ai limiti della perfezione. Neanche la chiusura del tetto, giunta dopo 10 giorni di temperature asfissianti, ferma l’inarrest ...Dopo l'operazione al gomito la preparazione invernale negli Emirati. Davide Giusti dirige l'accademia dove si allena il greco: "Aveva bisogno di ritrovare se stesso. Ora è più forte" ...