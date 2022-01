(Di mercoledì 26 gennaio 2022), la Casa di Crewe conferma che il suo futuro sarà esclusivamente fatto di auto di lusso elettriche. Confermato dal piano industriale Beyond 100 in una conferenza stampa globale. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione Bentley

QN Motori

, la Casa di Crewe conferma che il suo futuro sarà esclusivamente fatto di auto di lusso elettriche. Confermato dal piano industriale Beyond 100 in una conferenza stampa globale. ...... la prima arriverà nel 2025, come già annunciato dallanell'ambito del piano 'Beyond 100' e ... Un'autenticaper la fabbrica di Crewe. La nuova strategia, che prende il nome di 'Five -...Rivoluzione Bentley, dal 2025 produrrà cinque modelli elettrici, uno all'anno. In otto anni da oggi totale conversione alle auto elettriche.Bentley ha annunciato che la sua prima auto completamente elettrica arriverà sul mercato nel 2025. L'azienda investirà 2,5 miliardi di sterline.