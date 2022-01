Quirinale, il borsino di Open: sale Casellati, Draghi non molla, spunta Mattarella (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Quirinale, il borsino di Open sale Elisabetta Casellati, Mario Draghi non molla e torna Sergio Mattarella mentre Casini, Belloni e Frattini chiudono la corsa. Questi i risultati del borsino mattutino di Open mentre si apre il terzo giorno di votazioni per il Quirinale senza un accordo tra i partiti. Intanto il centrodestra dovrebbe puntare alla scheda bianca anche oggi. Anche Pd, M5s e LeU sono orientati alla scheda bianca. Intanto è in corso un incontro alla Camera tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Leggi anche: Quirinale, come si vota il presidente della Repubblica Fumata nera anche nel secondo spoglio. Il centrodestra propone tre nomi. Il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022), ildiElisabetta, Marionone torna Sergiomentre Casini, Belloni e Frattini chiudono la corsa. Questi i risultati delmattutino dimentre si apre il terzo giorno di votazioni per ilsenza un accordo tra i partiti. Intanto il centrodestra dovrebbe puntare alla scheda bianca anche oggi. Anche Pd, M5s e LeU sono orientati alla scheda bianca. Intanto è in corso un incontro alla Camera tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Leggi anche:, come si vota il presidente della Repubblica Fumata nera anche nel secondo spoglio. Il centrodestra propone tre nomi. Il ...

