Quirinale, Bernini: "Non accetteremo altri veti. Chiediamo di avere l'onore e l'onere di fare la nostra candidatura" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "Dipende da loro, noi i nostri nomi li abbiamo fatti da tempo. Non siamo mai rimasti immobili su nulla, abbiamo fatto le nostre proposte. Abbiamo evitato lacerazioni grazie alla generosità del presidente Berlusconi, ma non accetteremo altri veti. Noi abbiamo qualche voto in più, Chiediamo l'onore e l'onere di fare la nostra candidatura. Il centrosinistra lo ha fatto per gli ultimi 20 anni, Chiediamo che questa volta tocchi a noi". Lo ha detto la capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini, entrando a Montecitorio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

