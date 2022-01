Papa Francesco parla dei figli gay e dice ai genitori (video): “Mai condannare o abbandonare un figlio” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Papa ha esortato i genitori a “non condannare mai un figlio”. Anche quando dei genitori “vedono orientamenti sessuali diversi nei figli”, bisogna chiedersi “come gestire questo e accompagnare i figli, e non nascondersi in un atteggiamento condannatorio”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, pronunciata in Aula Paolo VI e dedicata alla figura di San Giuseppe. “Mai condannare un figlio, anche quando vedono orientamenti sessuali diversi” “Penso ai genitori davanti ai problemi dei figli. genitori che vedono orientamenti sessuali diversi nei figli, come gestire questo e accompagnare i figli, e non ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ilha esortato ia “nonmai uno”. Anche quando dei“vedono orientamenti sessuali diversi nei”, bisogna chiedersi “come gestire questo e accompagnare i, e non nascondersi in un atteggiamento condannatorio”. Lo ha detto, a braccio, il, nella catechesi dell’udienza di oggi, pronunciata in Aula Paolo VI e dedicata alla figura di San Giuseppe. “Maiuno, anche quando vedono orientamenti sessuali diversi” “Penso aidavanti ai problemi deiche vedono orientamenti sessuali diversi nei, come gestire questo e accompagnare i, e non ...

Avvenire_Nei : #PapaFrancesco telefona alla famiglia affidataria di due ragazzi disabili - vaticannews_it : #PapaFrancesco Celebrazione dei #Vespri al termine della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: il pelle… - repubblica : Papa Francesco: i genitori non condannino i figli per il loro orientamento sessuale - matteof111 : RT @Dio: Papa Francesco: 'I genitori non condannino i figli gay'. I genitori: 'Ma ce l'avete insegnato voi. Decidetevi'. - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Papa Francesco: 'I genitori non condannino i figli gay' -