"Omicron indica che andiamo verso fine pandemia", afferma la Gismondo che attacca: "Lo stato d'emergenza ora è ingiustificato"

"Nelle condizioni attuali è assolutamente ingiustificato lo stato d'emergenza (che scadrà a fine marzo, ndr), tutto ciò che oggi viene fatto per contrastare Sars-CoV-2, in termini di misure più o meno criticabili, potrebbe essere fatto a prescindere dall'emergenza. Quando un'emergenza è oltremodo lunga non è più emergenza. E' uno stato di cose, grave, ma pur sempre uno stato di cose. L'emergenza serve per rispondere immediatamente a un problema inaspettato. Oggi invece siamo nella fase della pianificazione della convivenza con il virus". 

La Gismondo: "Ritengo altamente probabile che sia vero che siamo alla fine della pandemia di Covid-19" Ne è fermamente convinta la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e ...

