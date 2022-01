Monreale | la fontana dell’Abbeveratoio trasformata in porcile VIDEO

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)– È dal 2020 che, con cadenza quasi mensile, i volontari del gruppo “Basta Crederci”, armati di tanta buona volontà e di amore per il proprio territorio puliscono l’abbeveratoio.che distribuisce acqua purissima aisi da intere generazioni. Venne costruita dai fascisti negli anni 30, per sopperire alla mancanza d’acqua della città. Da (live.it)

L'opera d'arte si affaccia sul belvedere, ogni anno centinaia di turisti salgono da Palermo per visitare la, per poi proseguire per il centro diHa dichiarato il presidente del Consiglio comunale di, Marco Intravaia. "In particolare ... secondo alcuni storici, un'insediamento arabo, possiede un importante, da riqualificare, e ...MONREALE - Da più di un anno una macchina è abbandonata fra le sterpaglie nei pressi della suggestiva Fontana del Drago. L'opera d'arte si affaccia sul belvedere, ogni anno centinaia di turisti salgono da Palermo per visitare la