Margherita Mazzucco e Gaia Girace non sono amiche | “Non ci frequentiamo | rapporto complesso”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022), a dispetto dei loro personaggi ne L’Amica Geniale (o forse proprio come loro), nonnella vita e non si frequentano fuori dal set. Non che sia obbligatorio né naturale che nasca un legame di amicizia tra due attrici, ma entrambe hanno precisato, a richiesta nella conferenza stampa della terza stagione dell’acclamata serie di HBO e Rai Fiction, di aver scelto di mantenere le distanze quando non recitano insieme.entrambe poco più che adolescenti: 19 anni la prima,18 la seconda, hanno iniziato a recitare proprio con L’Amica Geniale, presentandosi ai provini e risultando scelte tra migliaia di contendenti per i ruoli, ...

Ce ne hanno parlato in conferenza le due protagoniste,e Gaia Girace, ma anche la new entry dietro la macchina da presa, Daniele Luchetti che ha sostituito Saverio Costanzo, e gli ...Le due attrici protagoniste,e Gaia Girace, raccontano: 'I nostri personaggi in questa stagione sono molto calati nella loro epoca, si parla di lotte sociali, si parla di ...La terza stagione della serie Tv andrà in onda dal 6 febbraio su Rai1. Ecco le prime immagini pubblicate in queste ore. L'Amica Geniale 3 arriverà domenica 6 febbraio su Rai1. Mancano pochissimi giorn ...Mercoledì, 26 gennaio 2022 Home > aiTv > "L'amica geniale", tornano Elena e Lila tra lotte e emancipazione Roma (askanews) - Elena e Lila stanno per tornare. Andrà in onda dal 6 febbraio su Rai1 "L'am ...