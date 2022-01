Manuela Villa: “Sanremo 35 anni dopo potrebbe ricordare papà Claudio ma ci spero poco…” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Claudio Villa moriva 35 anni fa, esattamente nei giorni del ‘Festival di Sanremo’, il 7 febbraio del 1987: fu il conduttore di allora, Pippo Baudo, a darne l’annuncio in diretta tv e il pubblico dell’Ariston si alzò in piedi per tributare il suo omaggio al cantante romano. “Sarei davvero felice se, 35 anni dopo, venisse ricordasse mio padre, che resta sicuramente nel cuore del suo pubblico, la gente non lo dimentica: ma, sinceramente, ci spero davvero poco… sarebbe un miracolo!”, afferma Manuela Villa intervistata dall’AdnKronos. “Quel giorno avevo compiuto 21 anni – ricorda – Purtroppo, abbiamo in comune la data della mia nascita con quella della sua morte, nello stesso giorno. ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) –moriva 35fa, esattamente nei giorni del ‘Festival di’, il 7 febbraio del 1987: fu il conduttore di allora, Pippo Baudo, a darne l’annuncio in diretta tv e il pubblico dell’Ariston si alzò in piedi per tributare il suo omaggio al cantante romano. “Sarei davvero felice se, 35, venisse ricordasse mio padre, che resta sicuramente nel cuore del suo pubblico, la gente non lo dimentica: ma, sinceramente, cidavverosarebbe un miracolo!”, affermaintervistata dall’AdnKronos. “Quel giorno avevo compiuto 21– ricorda – Purtroppo, abbiamo in comune la data della mia nascita con quella della sua morte, nello stesso giorno. ...

