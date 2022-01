Il report della Camera di Commercio: nel 2021 chiusi 61 negozi di alimentari nella Bergamasca (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Bergamo. Nel 2021 a Bergamo e provincia, secondo i dati della Camera di Commercio, le chiusure annuali di negozi di prodotti alimentari, bevande e tabacco sono state 61 su 1.269 attività, dato che si aggiunge al già esiguo rapporto fra negozi alimentari di vicinato e numero di abitanti in tutta la provincia. Secondo il “report sulla chiusura degli esercizi di vicinato” più di 10 mila piccoli negozi in tutta Italia chiuderanno da qui al 2025 e gli effetti non sono da ritrovarsi solo nelle conseguenze della pandemia. A riportarlo è una ricerca condotta su scala nazionale da Federconsumatori, in collaborazione con Confesercenti e aggiornata a giugno 2021. Secondo lo studio effettuato la ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Bergamo. Nela Bergamo e provincia, secondo i datidi, le chiusure annuali didi prodotti, bevande e tabacco sono state 61 su 1.269 attività, dato che si aggiunge al già esiguo rapporto fradi vicinato e numero di abitanti in tutta la provincia. Secondo il “sulla chiusura degli esercizi di vicinato” più di 10 mila piccoliin tutta Italia chiuderanno da qui al 2025 e gli effetti non sono da ritrovarsi solo nelle conseguenzepandemia. A riportarlo è una ricerca condotta su scala nazionale da Federconsumatori, in collaborazione con Confesercenti e aggiornata a giugno. Secondo lo studio effettuato la ...

