Il Giornale e Vlahovic: l’incivile Firenze calcistica non ha capito di essere cantera della Juventus (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Vlahovic è sotto sorveglianza, a Firenze lo chiamano zingaro, lo hanno scritto sugli striscioni e giustamente Riccardo Signori su Il Giornale scrive righe di disprezzo per questi comportamenti disgustosi della tifoseria. Dusan Vlahovic, sotto sorveglianza, ieri si sarà domandato perché mai uno dovrebbe restare a giocare nel nostro Paese dopo aver letto un avvertimento, tutto mafioso, che diceva: «Le tue guardie non ti salveranno la vita. Zingaro per te è finita!». E il diluvio di inciviltà non si è fermato, dilagando tra scritte da strada e da social. Direte: Firenze non è tutta Italia. E quello è tifo da galera. Ma intanto esiste e rovina la grandezza di una città che ha creato meraviglie nell’arte, visto nascere geni e, nel suo piccolo, partire ottimi giocatori. Ecco, il suo mondo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 26 gennaio 2022)è sotto sorveglianza, alo chiamano zingaro, lo hanno scritto sugli striscioni e giustamente Riccardo Signori su Ilscrive righe di disprezzo per questi comportamenti disgustositifoseria. Dusan, sotto sorveglianza, ieri si sarà domandato perché mai uno dovrebbe restare a giocare nel nostro Paese dopo aver letto un avvertimento, tutto mafioso, che diceva: «Le tue guardie non ti salveranno la vita. Zingaro per te è finita!». E il diluvio di inciviltà non si è fermato, dilagando tra scritte da strada e da social. Direte:non è tutta Italia. E quello è tifo da galera. Ma intanto esiste e rovina la grandezza di una città che ha creato meraviglie nell’arte, visto nascere geni e, nel suo piccolo, partire ottimi giocatori. Ecco, il suo mondo ...

