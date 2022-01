Il Corsport: perché la Juve è quotata in Borsa? Perché Exor condivide col mercato i suoi azzardi finanziari? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sul Corriere dello Sport l’articolo dell’unico vero analista economico del calcio italiano: Alessandro Giudice. Il quale va al sodo e scrive concetti impensabili per l’editoria italiana: La domanda da porsi è un’altra: Perché la Juventus è quotata in Borsa? Perché Exor condivide col mercato quelli che sembrano azzardi finanziari? Prima CR7 ora – nelle attuali condizioni – Vlahovic. Perché allora non investe 250 milioni per lanciare un’offerta pubblica, riacquistare il flottante e delistare la società? Senza più prospetti informativi, indagini, procure e principi contabili internazionali. Con l’unica, labile, limitazione rappresentata da un’Uefa che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sul Corriere dello Sport l’articolo dell’unico vero analista economico del calcio italiano: Alessandro Giudice. Il quale va al sodo e scrive concetti impensabili per l’editoria italiana: La domanda da porsi è un’altra:lantus èincolquelli che sembrano? Prima CR7 ora – nelle attuali condizioni – Vlahovic.allora non investe 250 milioni per lanciare un’offerta pubblica, riacquistare il flottante e delistare la società? Senza più prospetti informativi, indagini, procure e principi contabili internazionali. Con l’unica, labile, limitazione rappresentata da un’Uefa che ...

