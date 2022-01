Il commissario Ue al bilancio ribadisce che all’Italia serve continuità per realizzare il Pnrr (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Da Bruxelles guardano all’Italia e alle mosse politiche per l’elezione del presidente della Repubblica con una certa preoccupazione. L’Unione europea chiede «continuità» e spera che «la situazione continui così com’è». Lo dice alla Stampa Johannes Hahn, commissario al bilancio che si occupa della gestione dei fondi comuni del Next Generation Eu. Il timore è che il voto per il Colle possa avere ripercussioni sul governo guidato da Mario Draghi, mettendo in pericolo la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. «Ci sono oltre mille persone coinvolte nell’elezione e credo siano pienamente consapevoli di questi aspetti. Dal punto di vista della Commissione abbiamo tutto l’interesse affinché la situazione continui così com’è perché vorremmo che i soldi fossero ben spesi», dice Hahn. «Se guardiamo alla ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Da Bruxelles guardanoe alle mosse politiche per l’elezione del presidente della Repubblica con una certa preoccupazione. L’Unione europea chiede «» e spera che «la situazione continui così com’è». Lo dice alla Stampa Johannes Hahn,alche si occupa della gestione dei fondi comuni del Next Generation Eu. Il timore è che il voto per il Colle possa avere ripercussioni sul governo guidato da Mario Draghi, mettendo in pericolo la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. «Ci sono oltre mille persone coinvolte nell’elezione e credo siano pienamente consapevoli di questi aspetti. Dal punto di vista della Commissione abbiamo tutto l’interesse affinché la situazione continui così com’è perché vorremmo che i soldi fossero ben spesi», dice Hahn. «Se guardiamo alla ...

