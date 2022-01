GF Vip | Federica ignorata da Signorini in puntata | “A volte nemmeno mi saluta”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)Calemme snobbata da? La gieffina non è tra i preferiti del conduttore. “Aneanche mi” Alfonsoè stato spesso accusato dagli spettatori del Grande Fratello… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

MondoTV241 : GF Vip, 'Alfonso neanche mi saluta' lo sfogo di Federica Calemme #federicacalemme #gianmariaantinolfi… - zazoomblog : Federica Calemme GF Vip a sorpresa lo sfogo contro Alfonso Signorini - #Federica #Calemme #sorpresa #sfogo - __ladyf : Grande Fratello Vip, Federica Calemme vittima di razzismo: 'Mi chiamavano zingara' - RosaRo02786773 : RT @LaStanzaInFondo: Ecco nel dettaglio risultati e percentuali del sondaggio Grande Fratello Vip in vista del televoto di venerdì 28 genna… - LaStanzaInFondo : Ecco nel dettaglio risultati e percentuali del sondaggio Grande Fratello Vip in vista del televoto di venerdì 28 ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Federica

... Delia Duran e Soleil Sorge continua a tenere banco all'interno della casa del Grande Fratello. Leggi anche > La modella venezuelana, infatti, parlando conCalemme ritorna sull'argomento ...Alex Belli grande assente in studio al GF/ Lascia l'Italia e vola in EgittoCalemme si sente esclusa da Alfonso Signorini: 'Neanche mi saluta...'Calemme ha accusato Alfonso ...Federica Calemme snobbata da Alfonso Signorini? La gieffina non è tra i preferiti del conduttore. "A volte neanche mi saluta" ...Il VIP racconta a Miriana quanto Federica gli ha confessato e la showgirl lo consiglia su come andare incontro alle sue necessità ...