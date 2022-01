Ballando con le stelle, Anastasia Kuzmina e la paura per la famiglia: 'Sono ancora in Ucraina' (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sembrano un ricordo lontano le serate di coppia con a Ballando con le stelle . Oltre le piume e le paillettes, Anastasia Kuzmina sta vivendo settimane davvero difficili per . Mentre alcuni osservatori ... Leggi su leggo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sembrano un ricordo lontano le serate di coppia con acon le. Oltre le piume e le paillettes,sta vivendo settimane davvero difficili per . Mentre alcuni osservatori ...

Advertising

FaberAnder : @OcchinoOmar @GioxPex Prima di diventare noioso, ti lascio anche Sailor Soldier, il tema dedicato alla trasformazio… - GioiaRemoli : RT @tudifrudi: Un tempo la mia unica ambizione era diventare famosa quel tanto che serviva per poter partecipare a Ballando con le stelle.… - redazionerumors : Ballando con le stelle, Anastasia Kuzmina non nasconde l’ansia per la sua famiglia: “Sono ancora in Ucraina”… - NicBagnoli : @tudifrudi In bocca al lupo, ma non scordarti Ballando con le Stelle ?? - ffraparentesi : RT @tudifrudi: Un tempo la mia unica ambizione era diventare famosa quel tanto che serviva per poter partecipare a Ballando con le stelle.… -