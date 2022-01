Australian Open, Paolo Bertolucci: “Il Sinner attuale non può battere Tsitsipas al 100%. Berrettini con Nadal…” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I quarti di finale degli Australian Open 2022 sono andati definitivamente in archivio e i qualificati per le semifinali sono i seguenti: Rafael Nadal, Matteo Berrettini, Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev. Quattro nomi che andranno a caccia del titolo nel Major della terra dei canguri. La giornata odierna era attesa per quello che attendeva Jannik Sinner. L’altoatesino era opposto a Tsitsipas e il risultato però non è stato positivo. Un netto 6-3 6-4 6-2 che porta a interrogarsi su quanto fatto dall’azzurro nel match della Rod Laver Arena, al cospetto di una versione del giocatore ellenico assai convincente. Per parlare di questi argomenti e di altro attinente agli Open Australiani ci siamo rivolti a Paolo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I quarti di finale degli2022 sono andati definitivamente in archivio e i qualificati per le semifinali sono i seguenti: Rafael Nadal, Matteo, Stefanose Daniil Medvedev. Quattro nomi che andranno a caccia del titolo nel Major della terra dei canguri. La giornata odierna era attesa per quello che attendeva Jannik. L’altoatesino era opposto ae il risultato però non è stato positivo. Un netto 6-3 6-4 6-2 che porta a interrogarsi su quanto fatto dall’azzurro nel match della Rod Laver Arena, al cospetto di una versione del giocatore ellenico assai convincente. Per parlare di questi argomenti e di altro attinente aglii ci siamo rivolti a...

