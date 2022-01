Andrea Delogu, ecco perché è finita con Francesco Montanari: “Va bene la voglia di un figlio ma se non viene pazienza” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Andrea Delogu, Francesco Montanari. Una ex coppia amatissima, forse per il loro essere simili a tante altre coppie, nonostante la notorietà. Oggi, a distanza di un anno dalla fine dell’amore, la conduttrice spiega a F i motivi: “Con Francesco abbiamo passato insieme sette anni che rivivrei subito. Mi hanno dato la possibilità di capire chi sono anche in un contesto familiare, di avere dei suoceri fantastici. Ma le cose cambiano e noi a dicembre 2020 abbiamo deciso di separarci, anche se poi la notizia è uscita solo a marzo”. Come mai la separazione? Ebbene, Delogu non ci gira intorno: “Ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza. Ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022). Una ex coppia amatissima, forse per il loro essere simili a tante altre coppie, nonostante la notorietà. Oggi, a distanza di un anno dalla fine dell’amore, la conduttrice spiega a F i motivi: “Conabbiamo passato insieme sette anni che rivivrei subito. Mi hanno dato la possibilità di capire chi sono anche in un contesto familiare, di avere dei suoceri fantastici. Ma le cose cambiano e noi a dicembre 2020 abbiamo deciso di separarci, anche se poi la notizia è uscita solo a marzo”. Come mai la separazione? Ebnon ci gira intorno: “Ci siamo lasciatiera finito l’amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza. Ma ...

