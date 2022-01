Vlahovic-Juventus, Repubblica: «la Juve non vuole pagare la commissione di 18 milioni all’agente» (Di martedì 25 gennaio 2022) Vlahovic alla Juventus a gennaio. È possibile? Ne scrive anche Repubblica. La Fiorentina vorrebbe 70 milioni cash e sembra improponibile. Per arrivare a una cifra del genere, servirebbe l’intervento diretto della proprietà bianconera. Al momento, segnali in questo senso non ci sono. Né il nuovo corso della Juve è favorevole a pagare una commissione-monstre da 18 milioni come chiede l’entourage di Vlahovic (mentre ci sarebbe l’accordo per l’ingaggio, 7 milioni netti a stagione per cinque anni). Ricordiamo che Repubblica è di proprietà Ellkann. Nell’operazione potrebbe essere inserito Kulusevski valutato 22 milioni. Con il cartellino dell’ala svedese e 48 ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 25 gennaio 2022)allaa gennaio. È possibile? Ne scrive anche. La Fiorentina vorrebbe 70cash e sembra improponibile. Per arrivare a una cifra del genere, servirebbe l’intervento diretto della proprietà bianconera. Al momento, segnali in questo senso non ci sono. Né il nuovo corso dellaè favorevole auna-monstre da 18come chiede l’entourage di(mentre ci sarebbe l’accordo per l’ingaggio, 7netti a stagione per cinque anni). Ricordiamo cheè di proprietà Ellkann. Nell’operazione potrebbe essere inserito Kulusevski valutato 22. Con il cartellino dell’ala svedese e 48 ...

Advertising

romeoagresti : La #Juventus in queste ore formulerà la prima offerta ufficiale per cercare di portare subito #Vlahovic a Torino ??????@GoalItalia - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Vlahovic: la Fiorentina detta le condizioni, la Juventus prepara l'offerta giusta. Si lavora per… - Gazzetta_it : #calciomercato Juventus - Vlahovic, tutte le cifre del grande affare - fabio_pareschi : La #Fiorentina ha già fatto un’offerta di 14 milioni x l’attaccante del #Basilea x sostituire #Vlahovic che in sett… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Vlahovic non è una spesa 'folle': investimento necessario per centrare la Champions -