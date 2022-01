Vlahovic Juve, accordo raggiunto con la Fiorentina: cifre pazzesche! (Di martedì 25 gennaio 2022) Vlahovic Juve, intesa raggiunta con la Fiorentina! Ecco le cifre per il trasferimento del bomber serbo alla corte di Allegri Juve e Fiorentina hanno raggiunto l’accordo economico per il trasferimento di Vlahovic. Secondo quanto riferito da Sky Sport i bianconeri e la viola hanno trovato l’intesa sulla base di 75 milioni di euro. Resta da definire la formula del trasferimento del bomber viola. Sono attese novità. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022), intesa raggiunta con la! Ecco leper il trasferimento del bomber serbo alla corte di Allegrihannol’economico per il trasferimento di. Secondo quanto riferito da Sky Sport i bianconeri e la viola hanno trovato l’intesa sulla base di 75 milioni di euro. Resta da definire la formula del trasferimento del bomber viola. Sono attese novità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

romeoagresti : Parallelamente al discorso #Vlahovic-#Juve (prima offerta ufficiale in rampa di lancio), c’è in ballo anche nuovame… - _Morik92_ : #Pradè a Sportitalia: '#Juve? Le porte sono aperte a tutti. Possiamo cedere #Vlahovic subito perché non possiamo pe… - AlfredoPedulla : #Juve e #Fiorentina, base per #Vlahovic: 65-67 milioni più bonus @tvdellosport @MCriscitiello. E #Morata-#Barcellona si riapre - NicoSchira : Un minuto di silenzio per quelli a ottobre smentivano #Vlahovic-Juve dicendo che sarebbe andato in Premier League e… - ChecchiMarco : RT @AndreaAime11: RT se aspetti #Vlahovic alla Juve -