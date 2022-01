Ucraina, la Russia deve capitolare o rischiare un’invasione. Cronaca di un disastro annunciato (Di martedì 25 gennaio 2022) Si potrebbe partire dalle parole del Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg, il quale di recente ha dichiarato: “Restano differenze significative, non facili da colmare, e c’è un reale rischio di conflitto armato in Europa”. La questione è che la Russia si considera vulnerabile, in particolare da ovest, dove storicamente hanno avuto origine le minacce più pericolose. BieloRussia e Ucraina sono un po’ gli incubi sovietici. Il confine ucraino è a poche centinaia di miglia da Mosca ed è quindi una grave minaccia quando è nelle mani dei nemici. L’unico valore immaginabile che la BieloRussia e l’Ucraina hanno per gli americani è mettere la Russia in una posizione in cui deve capitolare davanti agli Stati Uniti su tutte le questioni critiche o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Si potrebbe partire dalle parole del Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg, il quale di recente ha dichiarato: “Restano differenze significative, non facili da colmare, e c’è un reale rischio di conflitto armato in Europa”. La questione è che lasi considera vulnerabile, in particolare da ovest, dove storicamente hanno avuto origine le minacce più pericolose. Bielosono un po’ gli incubi sovietici. Il confine ucraino è a poche centinaia di miglia da Mosca ed è quindi una grave minaccia quando è nelle mani dei nemici. L’unico valore immaginabile che la Bieloe l’hanno per gli americani è mettere lain una posizione in cuidavanti agli Stati Uniti su tutte le questioni critiche o ...

