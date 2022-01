Tottenham, Paratici accontenta Conte: il centrocampista arriva dall’Italia! (Di martedì 25 gennaio 2022) Fabio Paratici sembra aver finalmente acContentato le richieste di Antonio Conte, il tecnico salentino dopo aver in pratica scaricato Ndombele a più riprese aveva fatto capire alla dirigenza londinese di necessitare di un rinforzo a centrocampo. Rinforzo che secondo le ultime indiscrezioni trapelate da TuttoMercatoWeb, potrebbe arrivare dall’Italia nei prossimi giorni, stiamo parlando del centrocampista marocchino Sofyan Amrabat attualmente in forza alla Fiorentina. I viola si apprestano dunque a cedere anche Amrabat, dopo l’ormai imminente addio di Vlahovic destinazione Torino bianconera. Amrabat Calciomercato Tottenham Amrabat-Tottenham: dettagli e cifre dell’operazione Stando alle ultime ... Leggi su rompipallone (Di martedì 25 gennaio 2022) Fabiosembra aver finalmenteto le richieste di Antonio, il tecnico salentino dopo aver in pratica scaricato Ndombele a più riprese aveva fatto capire alla dirigenza londinese di necessitare di un rinforzo a centrocampo. Rinforzo che secondo le ultime indiscrezioni trapelate da TuttoMercatoWeb, potrebbere dall’Italia nei prossimi giorni, stiamo parlando delmarocchino Sofyan Amrabat attualmente in forza alla Fiorentina. I viola si apprestano dunque a cedere anche Amrabat, dopo l’ormai imminente addio di Vlahovic destinazione Torino bianconera. Amrabat CalciomercatoAmrabat-: dettagli e cifre dell’operazione Stando alle ultime ...

