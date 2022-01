Russiagate | avvocato Mifsud | ‘Nessun contatto con lui | non credo sia in Russia’

(Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Nessuna notizia, nessun, nulla”. Nessuna traccia, insomma, di Joseph. Così l’svizzero Stephan Roh, contattato dall’Adnkronos, risponde alla domanda su dove possa trovarsi l’enigmatico professore maltese, figura chiave al centro dell’intrigo internazionale dele di cui si sono perse le tracce dalla fine di ottobre del 2017. Roh è stato il legale di, l’ultimo, forse, ad averlo visto di persona, nel maggio del 2018. Roh è a conoscenza del rinvio a giudizio deciso dai pm della Procura di Agrigento per l’accusa di peculato. Le “spese pazze”, dice l’Roh, “ne ho letto sui media, ma non ho nessuna notizia su”. Roh smentisce anche le voci che vorrebbero il professore maltese nascosto in Russia. “In ...

