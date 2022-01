Ricerca: pubblicato bando PNRR da 749 mln, “premiati” i ricercatori under 40 (Di martedì 25 gennaio 2022) Dedicato ai PRIN, i Progetti di Rilevante Interesse Nazionale, è stato pubblicato il primo bando per la Ricerca del PNRR che apre il filone della Ricerca nel 2022. Dei 749 milioni previsti dal bando, circa 223 milioni – il 30% del totale – sono destinati a progetti presentati da professori o Ricercatori con meno di 40 anni. Lo rende noto il MUR, Ministero Università e Ricerca, in una nota stampa. Il nuovo bando PRIN per la Ricerca «Con questo nuovo bando PRIN vogliamo incentivare i giovani a sviluppare ambiziosi progetti di Ricerca di base» sottolinea il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. «Obiettivi del programma sono promuovere il ... Leggi su fmag (Di martedì 25 gennaio 2022) Dedicato ai PRIN, i Progetti di Rilevante Interesse Nazionale, è statoil primoper ladelche apre il filone dellanel 2022. Dei 749 milioni previsti dal, circa 223 milioni – il 30% del totale – sono destinati a progetti presentati da professori otori con meno di 40 anni. Lo rende noto il MUR, Ministero Università e, in una nota stampa. Il nuovoPRIN per la«Con questo nuovoPRIN vogliamo incentivare i giovani a sviluppare ambiziosi progetti didi base» sottolinea il ministro dell’Università e della, Maria Cristina Messa. «Obiettivi del programma sono promuovere il ...

Advertising

CNRDTA : #Bando #PRIN - Progetti di rilevante interesse nazionale (#PRIN) per il 2022. Dei 749 milioni, circa 223 milioni –… - AnsaScienza : Pubblicato sul sito del #ministerodellUniversitàedellaRicerca il bando per 749 milioni, in parte con il Piano Nazio… - MartaDj1 : RT @Radio1Rai: ??#Ricerca Pubblicato dal #Miur il bando che stanzia 749 milioni per finanziare i Progetti di rilevante interesse nazionale (… - CorriereUniv : #Ricerca: pubblicato il bando del @mur_gov_ con quasi 750 milioni di euro. Il 30% destinato a progetti presentati d… - Radio1Rai : ??#Ricerca Pubblicato dal #Miur il bando che stanzia 749 milioni per finanziare i Progetti di rilevante interesse na… -