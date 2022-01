Quarta dose, Bassetti: “Vedremo i dati ma no rischio danni immunitari” (Di martedì 25 gennaio 2022) GENOVA – Via libera di Israele alla Quarta dose di vaccino anti-Covid per tutta la popolazione over 18. “Ben venga chi fa da apripista, e gli israeliani lo stanno facendo ormai da tanto tempo – dice all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova – Vedremo. Se i dati saranno buoni, io, come ho detto dal primo giorno, non ci troverò nulla di male se mi diranno che dovrò vaccinarmi due volte all’anno”. Poi aggiunge: “I dati iniziali di Israele sulla Quarta dose non mi sembravano così favorevoli, nel senso che sembrava addirittura non migliorare” la risposta immunitaria. Ma, ribadisce l’infettivologo, “io sono sempre aperto a tutto ciò che poi il mondo scientifico ci ... Leggi su lopinionista (Di martedì 25 gennaio 2022) GENOVA – Via libera di Israele alladi vaccino anti-Covid per tutta la popolazione over 18. “Ben venga chi fa da apripista, e gli israeliani lo stanno facendo ormai da tanto tempo – dice all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova –. Se isaranno buoni, io, come ho detto dal primo giorno, non ci troverò nulla di male se mi diranno che dovrò vaccinarmi due volte all’anno”. Poi aggiunge: “Iiniziali di Israele sullanon mi sembravano così favorevoli, nel senso che sembrava addirittura non migliorare” la rispostaa. Ma, ribadisce l’infettivologo, “io sono sempre aperto a tutto ciò che poi il mondo scientifico ci ...

Advertising

AurelianoStingi : Oggi su @repubblica io @Massi_Fantini84 facciamo alcune riflessioni sulla quarta dose di vaccino #Covid_19 e provia… - Adnkronos : #Quartadose, tripla protezione contro casi gravi: studio #Israele. - GiovaQuez : Da ???? comunicano che la quarta dose di vaccino per le persone over 60 offre una protezione tripla contro malattie g… - rossellabor : RT @zothyria: Vi dicono: fatevi il booster così poi avrete il GP illimitato! E poi dopo due settimane: ops, è arrivata la nuova variante, d… - Jocnobot : RT @Prudenzi4: No. Non sarà l'ultima dose. La quarta dura meno della prima. Torna al via. Torna al via. Fino a quando gli esercenti tuoi A… -