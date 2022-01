“Oggi è un altro giorno”, incidente in diretta: preoccupazione per l’ospite (Di martedì 25 gennaio 2022) Nel corso dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda, è successo qualcosa che ha spiazzato i numerosi telespettatori italiani. scopriamo insieme quello che è successo È… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 25 gennaio 2022) Nel corso dell’ultima puntata diè unandata in onda, è successo qualcosa che ha spiazzato i numerosi telespettatori italiani. scopriamo insieme quello che è successo È… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

borghi_claudio : E oggi un altro scoop per i giornalisti. Casini è stato eletto con il PD. E di Lega e M5S pensava questo: - raffaellapaita : Appuntamento oggi alle 13 su #RadioLeopolda per la nuova puntata di “Born to run” con Renato Goretta, Presidente Pi… - carolafrediani : ?? Uscita la newsletter @GuerrediRete. Oggi si parla di: diplomazia dei #ransomware; #spyware contro politici e atti… - M_J_Motta : RT @vetustissima: 10 anni. Morto a causa del #Covid_19. Per oggi non ho altro da aggiungere. #torino - StefaniPiscite1 : RT @sanremohistory: Atto 4: l'eliminazione di Noemi con 'Per tutta la vita'. E l'orchestra getta via gli spartiti. Ad oggi, un evento cla… -