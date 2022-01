“No, ora mi fate parlare!”: baraonda mai vista a Pomeriggio 5, momenti di tensione in studio (Di martedì 25 gennaio 2022) Bagarre incontenibile negli studi di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso contiene a fatica gli ospiti invitati nel programma. Barbara D’Urso (fonte yuotube)Il ritorno di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 si sta rivelando un’appuntamento quotidiano esplosivo, specie dopo la puntata di ieri sera. La conduttrice napoletana, infatti, ha ospitato nel suo parterre l’ennesima schiera di ospiti più o meno illustri, ma il contraddittorio ha raggiunto vette inimmaginabili. Presenti in studio il giornalista Paolo Brosio, da mesi schierato in favore della libertà di scelta riguardo la pratica vaccinale. In contrapposizione, una figura ecclesiastica assurta agli onori della cronaca per alcune, controverse, affermazioni: si tratta di Don Mauro, prete trevigiano. Secondo il sacerdote, dietro alla scelta di non farsi inoculare ci sarebbe infatti lo zampino di ... Leggi su specialmag (Di martedì 25 gennaio 2022) Bagarre incontenibile negli studi di5, Barbara D’Urso contiene a fatica gli ospiti invitati nel programma. Barbara D’Urso (fonte yuotube)Il ritorno di Barbara D’Urso a5 si sta rivelando un’appuntamento quotidiano esplosivo, specie dopo la puntata di ieri sera. La conduttrice napoletana, infatti, ha ospitato nel suo parterre l’ennesima schiera di ospiti più o meno illustri, ma il contraddittorio ha raggiunto vette inimmaginabili. Presenti inil giornalista Paolo Brosio, da mesi schierato in favore della libertà di scelta riguardo la pratica vaccinale. In contrapposizione, una figura ecclesiastica assurta agli onori della cronaca per alcune, controverse, affermazioni: si tratta di Don Mauro, prete trevigiano. Secondo il sacerdote, dietro alla scelta di non farsi inoculare ci sarebbe infatti lo zampino di ...

