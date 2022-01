LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: Razzoli secondo, Vinatzer per la rimonta! Tutti a caccia di Jakobsen (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.41 Nella prima discesa ci sono state delusioni come Kristoffersen, Foss-Solevaag e Feller: i due norvegesi sono rispettivamente undicesimo e diciassettesimo e l’austriaco è addirittura ventottesimo. Tutti e tre sono chiamati ad una risposta nella seconda manche. 20.39 Abbiamo rivisto su buonissimi LIVElli Stefano Gross: il bolzanino ha sciato particolarmente bene la parte alta ed ha limitato i danni sul muro, dimostrando un certo feeling sulla pista Planai di Schladming. 20.36 Oltre a Razzoli e Vinatzer, vedremo nella seconda manche il brillante Tommaso Sala, tredicesimo a 1.26 dal leader, Stefano Gross, sedicesimo a 1.42 da Jakobsen, Manfred Moelgg, ventitreesimo appena dietro a Vinatzer e ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.41 Nella prima discesa ci sono state delusioni come Kristoffersen, Foss-Solevaag e Feller: i due norvegesi sono rispettivamente undicesimo e diciassettesimo e l’austriaco è addirittura ventottesimo.e tre sono chiamati ad una risposta nella seconda manche. 20.39 Abbiamo rivisto su buonissimilli Stefano Gross: il bolzanino ha sciato particolarmente bene la parte alta ed ha limitato i danni sul muro, dimostrando un certo feeling sulla pista Planai di. 20.36 Oltre a, vedremo nella seconda manche il brillante Tommaso Sala, tredicesimo a 1.26 dal leader, Stefano Gross, sedicesimo a 1.42 da, Manfred Moelgg, ventitreesimo appena dietro ae ...

