LIVE Berrettini-Monfils 6-4 0-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: il romano vince un primo set giocato in maniera perfetta! (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Monfils. Il francese tiene in questo primo game, annullando bene le tre palle break concesse. A-40 Si costruisce bene il punto Monfils, girandosi ancora dalla parte del dritto per chiudere in lungolinea. 40-40 Spinge sin dalla risposta di dritto Berrettini e Monfils è costretto a difendersi da lontanissimo. A-40 Altra gran prima di servizio per il transalpino. 40-40 Secondo doppio fallo del game per Monfils, stavolta da sinistra. A-40 Sposta bene la palla Monfils, facendo giocare Berrettini dalla parte del rovescio. 40-40 Secondo ace per Monfils per salvare la terza chance di break. 40-A LA RISPOSTA FULMINANTE DI DRITTO DI Berrettini! PALLA ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0. Il francese tiene in questogame, annullando bene le tre palle break concesse. A-40 Si costruisce bene il punto, girandosi ancora dalla parte del dritto per chiudere in lungolinea. 40-40 Spinge sin dalla risposta di drittoè costretto a difendersi da lontanissimo. A-40 Altra gran prima di servizio per il transalpino. 40-40 Secondo doppio fallo del game per, stavolta da sinistra. A-40 Sposta bene la palla, facendo giocaredalla parte del rovescio. 40-40 Secondo ace perper salvare la terza chance di break. 40-A LA RISPOSTA FULMINANTE DI DRITTO DI! PALLA ...

