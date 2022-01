Inter, la Curva Nord contro Marotta: “Così non si fa: niente tifo nel derby” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A quasi due settimane dal fischio d’inizio, è già rovente il clima del derby tra Inter e Milan, che varrà una fetta importante dello Scudetto. La Curva Nord ha annunciato che non offrirà supporto ai ragazzi di Simone Inzaghi come segno di protesta per la gestione della vendita dei biglietti da parte dei nerazzurri, rivolgendosi soprattutto a Giuseppe Marotta e denunciando il fatto che molti degli iscritti non sono riusciti ad accedere ad un tagliando. “Se queste sono le prospettive per la partita più importante per il tifo Interista”, si legge nel comunicato diffuso su Facebook, “la Curva Nord non porterà tamburi e megafoni, non metterà striscioni e bandiere e non tiferà per l’Intera partita. Ed ovviamente non ci ... Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A quasi due settimane dal fischio d’inizio, è già rovente il clima deltrae Milan, che varrà una fetta importante dello Scudetto. Laha annunciato che non offrirà supporto ai ragazzi di Simone Inzaghi come segno di protesta per la gestione della vendita dei biglietti da parte dei nerazzurri, rivolgendosi soprattutto a Giuseppee denunciando il fatto che molti degli iscritti non sono riusciti ad accedere ad un tagliando. “Se queste sono le prospettive per la partita più importante per ilista”, si legge nel comunicato diffuso su Facebook, “lanon porterà tamburi e megafoni, non metterà striscioni e bandiere e non tiferà per l’a partita. Ed ovviamente non ci ...

Advertising

sportface2016 : #Inter, la #CurvaNord contro #Marotta: 'Così non si fa, niente tifo nel derby' - MentalitNeroaz1 : La Curva Nord sciopererà per il derby. Non porteranno tamburi, striscioni e non canteranno. #inter #forzainter #CurvaNord - CalcioOggi : Inter, la Curva Nord: 'Biglietti gestiti male, nel derby non tiferemo' - Sportmediaset - Sport Mediaset - MarcoMacagnino5 : RT @sportmediaset: #Inter, la Curva Nord: 'Biglietti gestiti male, nel derby non tiferemo' #SportMediaset - AndryDipi92 : RT @Smgii1908: Derby decisivo per il campionato: la Curva antepone i propri interessi a quelli dell'Inter. Chi l'avrebbe mai detto -