Il mondo GCW

(Di martedì 25 gennaio 2022) Domenica scorsa, la Game Changer Wrestling ha messo in scena il suo più grande show a livello di simbologia, di attesa e di importanza. “The Wrld on GCW” era l’evento degli eventi, per certi versi impensabile in un contesto pandemico ma è pur vero che questa è stata l’unica promotion a crescere mentre le altre lasciavano tutto intorno macerie. Premessa: esattamente come tutti gli show indy più attesi, anche questo non è stato nulla di che. Certo lo stile è stato mantenuto, c’era un pubblico caldo, le grandi stelle e gli ospiti di un certo rilievo storico. Ma la qualità generale è stata deludente, anche a causa di continui ritardi che hanno costretto gli ultimi match a minutaggi scarsi e storie raffazzonate. Però lo spettatore si è trovato dentro un, ben sostenuto da una lunga campagna di personal branding. Nata nel 2015 da una costola della CZW e ...

Ultime Notizie dalla rete : mondo GCW

World Wrestling

In più Jon Moxley e la, la indy in più rapida ascesa degli ultimi mesi. L'appuntamento con ...Cultura Pop dedicato al wrestling Ringside è il nuovo format Twitch di Cultura Pop dedicato al......a Bound for Glory 2021 e daremo uno sguardo anche alla situazione delle indies con la. Quale ...Pop dedicato al wrestling Ringside è il nuovo format Twitch di Cultura Pop dedicato aldel ...Dopo essersi preso un periodo di riposo dagli impegni in AEW per la sua riabilitazione dall'alcool, l'ex Dean Ambrose della WWE torna a lottare con una compagnia indipendente ...Jon Moxley fa il suo ritorno lottato dopo la riabilitazione: a The WRLD on GCW difenderà il titolo mondiale della Game Changer Wrestling contro Homicide!