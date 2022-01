Gf Vip, ecco chi è il preferito della puntata del 24 gennaio: le percentuali (Di martedì 25 gennaio 2022) Nella trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 24 gennaio, c’è stato come al solito spazio per conoscere chi è il preferito del pubblico. A contendersi la palma erano Federica Calemme, Soleil Sorge e Kabir Bedi. L’attore indiano, per la seconda volta consecutiva, si è aggiudicato il primo posto con il 45% dei voti e ha così dovuto indicare quale delle altre due in corsa per il titolo dovesse andare in nomination. Vi raccomandiamo... Manuel Bortuzzo vuole abbandonare il GF Vip 6: "Lulù mi ama e comprende" Il settantaseienne ha espresso la sua volontà di tenere in gioco Soleil Sorge (35%), dicendo che preferisce “che in casa ci siano persone con cui sviluppare dialoghi, discorsi e ragionamenti”. Salva dunque l’influencer italoamericana, condannata ... Leggi su diredonna (Di martedì 25 gennaio 2022) Nella trentasettesimadel Grande Fratello Vip, andata in onda il 24, c’è stato come al solito spazio per conoscere chi è ildel pubblico. A contendersi la palma erano Federica Calemme, Soleil Sorge e Kabir Bedi. L’attore indiano, per la seconda volta consecutiva, si è aggiudicato il primo posto con il 45% dei voti e ha così dovuto indicare quale delle altre due in corsa per il titolo dovesse andare in nomination. Vi raccomandiamo... Manuel Bortuzzo vuole abbandonare il GF Vip 6: "Lulù mi ama e comprende" Il settantaseienne ha espresso la sua volontà di tenere in gioco Soleil Sorge (35%), dicendo che preferisce “che in casa ci siano persone con cui sviluppare dialoghi, discorsi e ragionamenti”. Salva dunque l’influencer italoamericana, condannata ...

Advertising

fattoquotidiano : “Tutti noi possiamo essere degli impostori. Ecco perché ci si immedesima nei vip o capita di sentirsi come nei pann… - len6165 : RT @ClaudioDeglinn2: Gli Usa usano i monoclonali prodotti in Italia e salvano vite(in Italia solo per Galli e vip)L'Italia solo 2000 dosi a… - PatriotaIl : RT @ClaudioDeglinn2: Gli Usa usano i monoclonali prodotti in Italia e salvano vite(in Italia solo per Galli e vip)L'Italia solo 2000 dosi a… - Genomalieno : RT @ClaudioDeglinn2: Gli Usa usano i monoclonali prodotti in Italia e salvano vite(in Italia solo per Galli e vip)L'Italia solo 2000 dosi a… - IPredicatore : RT @ClaudioDeglinn2: Gli Usa usano i monoclonali prodotti in Italia e salvano vite(in Italia solo per Galli e vip)L'Italia solo 2000 dosi a… -