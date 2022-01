Dati, metodo, soldi: cosa non torna nello studio italo-russo su Sputnik (Di martedì 25 gennaio 2022) Molti mi hanno chiesto un giudizio sull’ultimo lavoro pubblicato in pre-print da un gruppo di ricercatori dell’Istituto Spallanzani di Roma, insieme ai colleghi dell’Istituto Gamaleya in Russia, ove si sostiene che, per quanto riguarda Omicron, due dosi di vaccino Sputnik V indurrebbero una risposta anticorpale più duratura rispetto al vaccino Pfizer/BioNTech. Dopo averlo esaminato, si fa presto a tirare le somme: i Dati presentati in quel lavoro non solo non supportano affatto la conclusione annunciata in conferenza stampa, ma addirittura sono privi di significato, a causa del disegno stesso dello studio. Per capirlo, non servono raffinati strumenti di statistica, ma basta qualche semplice considerazione. Lo studio intenderebbe seguire la diminuzione degli anticorpi circolanti nel tempo, a seguito delle due ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 25 gennaio 2022) Molti mi hanno chiesto un giudizio sull’ultimo lavoro pubblicato in pre-print da un gruppo di ricercatori dell’Istituto Spallanzani di Roma, insieme ai colleghi dell’Istituto Gamaleya in Russia, ove si sostiene che, per quanto riguarda Omicron, due dosi di vaccinoV indurrebbero una risposta anticorpale più duratura rispetto al vaccino Pfizer/BioNTech. Dopo averlo esaminato, si fa presto a tirare le somme: ipresentati in quel lavoro non solo non supportano affatto la conclusione annunciata in conferenza stampa, ma addirittura sono privi di significato, a causa del disegno stesso dello. Per capirlo, non servono raffinati strumenti di statistica, ma basta qualche semplice considerazione. Lointenderebbe seguire la diminuzione degli anticorpi circolanti nel tempo, a seguito delle due ...

