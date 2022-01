Covid, news. Aumentano ricoveri ordinari e intensive. Tasso positività a 13,4%. LIVE (Di martedì 25 gennaio 2022) In Italia si registrano 186.740 nuovi contagi su 1.397.245 tamponi. I decessi in un giorno sono 468. Record guariti: 231.500 in un giorno. Le Regioni tornano a invocare una revisione delle regole, a partire dalla modifica del sistema dei colori, per cominciare a ragionare sull'uscita dall'emergenza Leggi su tg24.sky (Di martedì 25 gennaio 2022) In Italia si registrano 186.740 nuovi contagi su 1.397.245 tamponi. I decessi in un giorno sono 468. Record guariti: 231.500 in un giorno. Le Regioni tornano a invocare una revisione delle regole, a partire dalla modifica del sistema dei colori, per cominciare a ragionare sull'uscita dall'emergenza

