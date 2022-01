Covid | Capobianchi | ” Usciremo dallo stato di emergenza | ma con i virus non si scende a patti”

Leggi su italiasera

(Di martedì 25 gennaio 2022) Che ne sarà della pandemia in (un prossimo) futuro? Si interrogano gli scienziati di tutto il mondo. La linea comune è che la variante Omicron sia il segno di un inevitabile declino del. Ma le varianti rimangono un monito da non sottovalutare. Dello stesso avviso è anche Maria, virologa dell’istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. “La pandemiafinirà e– spero il prima possibile –di– dice in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. – Ma la fine non sarà stabilita da un trattato. Con inon si”. Quindi “prepariamoci a un altro mesetto di contagi a frequenza elevata. Poi si spera sia l’ultima ondata e che lentamente l’infezione si ...