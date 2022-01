“Che figlio di…”, la gaffe di Joe Biden che non si accorge di avere il microfono acceso | VIDEO (Di martedì 25 gennaio 2022) Il tema dell’inflazione negli Stati Uniti è uno dei più delicati in questo momento storico. Anche a causa della pandemia, infatti, i prezzi generali dei prodotti sono aumentati e il potere d’acquisto dei cittadini si è ridotto. Soprattutto nel corso dell’ultimo anno. E questo argomento è e sarà, inevitabilmente, uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale (già iniziata, per certi versi) delle elezioni di mid-term in programma all’inizio del prossimo inverno negli USA. La tensione è nell’aria, come si evince dalla risposta colorita (per usare un eufemismo) di Joe Biden a una domanda fatta da un giornalista di Fox News. “That’s a great asset. More inflation, what a stupid son of a bitch”. Better than #Trump ever was. #Biden @FoxNews pic.twitter.com/e6cmmS0naR — Maverick 11:11 (@MaverickInSky) January 24, 2022 Joe Biden non ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Il tema dell’inflazione negli Stati Uniti è uno dei più delicati in questo momento storico. Anche a causa della pandemia, infatti, i prezzi generali dei prodotti sono aumentati e il potere d’acquisto dei cittadini si è ridotto. Soprattutto nel corso dell’ultimo anno. E questo argomento è e sarà, inevitabilmente, uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale (già iniziata, per certi versi) delle elezioni di mid-term in programma all’inizio del prossimo inverno negli USA. La tensione è nell’aria, come si evince dalla risposta colorita (per usare un eufemismo) di Joea una domanda fatta da un giornalista di Fox News. “That’s a great asset. More inflation, what a stupid son of a bitch”. Better than #Trump ever was. #@FoxNews pic.twitter.com/e6cmmS0naR — Maverick 11:11 (@MaverickInSky) January 24, 2022 Joenon ...

