Charlene di Monaco, oggi il più drammatico dei compleanni: voci da incubo dalla clinica in Svizzera (Di martedì 25 gennaio 2022) oggi, martedì 25 gennaio, Charlene di Monaco compie 44 anni. Forse, il compleanno più triste della principessa triste, festeggiato lontano da casa e dai suoi figli, lontano da Palazzo Grimaldi, e lontano dal principe Alberto, ammesso che quest'ultima distanza sia quella che davvero le crea dei patemi. Già, Charlene Wittstock è ricoverata in Svizzera da inizio novembre, un ricovero iniziato giusto pochi giorni dopo il suo ritorno nel principato dopo gli otto mesi trascorsi in Sudafrica. Le condizioni di Charlene restano avvolte dal mistero, mentre fioccano indiscrezioni sui siti e i giornali di tutto il mondo. Le ultime, rilanciate alla vigilia del compleanno dal sito royalcentral.co.uk, erano drammatiche: si dava conto di un tracollo fisico, di una Charlene ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022), martedì 25 gennaio,dicompie 44 anni. Forse, il compleanno più triste della principessa triste, festeggiato lontano da casa e dai suoi figli, lontano da Palazzo Grimaldi, e lontano dal principe Alberto, ammesso che quest'ultima distanza sia quella che davvero le crea dei patemi. Già,Wittstock è ricoverata inda inizio novembre, un ricovero iniziato giusto pochi giorni dopo il suo ritorno nel principato dopo gli otto mesi trascorsi in Sudafrica. Le condizioni direstano avvolte dal mistero, mentre fioccano indiscrezioni sui siti e i giornali di tutto il mondo. Le ultime, rilanciate alla vigilia del compleanno dal sito royalcentral.co.uk, erano drammatiche: si dava conto di un tracollo fisico, di una...

Advertising

VelvetMagIta : I 44 anni di Charlene di Monaco, la principessa in fuga dalla sua favola #VelvetMag #Velvet - zazoomblog : Charlene di Monaco e la Principessa Carolina: scontro tra First Lady - #Charlene #Monaco #Principessa - ElleBiUno : Tanto per cambiare discorso: Ma a questa povera Crista, non è che hanno somministrato plutonio? Mi sembra una stor… - infoitcultura : Charlene di Monaco, il retroscena che cambia tutto: accadde poco dopo il matrimonio - infoitestero : “Pesa 46 kg”: Charlene di Monaco, preoccupano le sue condizioni. Resta ancora in clinica -