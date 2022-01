Balotelli è l'uomo giusto per andare al Mondiale? (Di martedì 25 gennaio 2022) Bastano 8 gol e una manciata di assist nella Super Lig turca, con la maglia della semi sconosciuta Adama Demirspor (distante 17 punti dalla vetta della classifica) per essere richiamato nella propria nazionale da salvatore della patria? In una situazione normale no. Nell'Italia che Mancini sta cercando di rimettere insieme in vista del doppio, si spera, spareggio verso il Mondiale di Qatar invece può essere sufficiente al pari di un passaporto italiano trovato al volo come nel caso del cagliaritano Joao Pedro. Inutile stracciarsi le vesti. Mario Balotelli non è ancora un azzurro abile e arruolato per Macedonia e, forse, Portogallo ma il ct non poteva permettersi di lasciare nulla di intentato in vista della settimana che a marzo deciderà i destini suoi e del calcio italiano. Troppe variabili e troppa sfortuna nei mesi dopo l'ubriacatura dell'Europeo ... Leggi su panorama (Di martedì 25 gennaio 2022) Bastano 8 gol e una manciata di assist nella Super Lig turca, con la maglia della semi sconosciuta Adama Demirspor (distante 17 punti dalla vetta della classifica) per essere richiamato nella propria nazionale da salvatore della patria? In una situazione normale no. Nell'Italia che Mancini sta cercando di rimettere insieme in vista del doppio, si spera, spareggio verso ildi Qatar invece può essere sufficiente al pari di un passaporto italiano trovato al volo come nel caso del cagliaritano Joao Pedro. Inutile stracciarsi le vesti. Marionon è ancora un azzurro abile e arruolato per Macedonia e, forse, Portogallo ma il ct non poteva permettersi di lasciare nulla di intentato in vista della settimana che a marzo deciderà i destini suoi e del calcio italiano. Troppe variabili e troppa sfortuna nei mesi dopo l'ubriacatura dell'Europeo ...

