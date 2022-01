Australian Open 2022, Rafael Nadal fiuta l’impresa del 21° Slam. E ora avrà due giorni di riposo.. (Di martedì 25 gennaio 2022) A due vittorie dal diventare il tennista con il maggior numero di titoli Slam vinti. Rafael Nadal resta vivo nell’ Australian Open 2022, dopo la sua vittoria nei quarti di finale contro Denis Shapovalov. Un successo epico dello spagnolo, distrutto dai problemi allo stomaco e dal caldo Australiano, ma comunque capace di imporsi al quinto set sul canadese, dopo aver subito anche la rimonta del numero quattordici del mondo. Sembrava davvero impossibile ad inizio torneo pensare ad un Nadal campione per la ventunesima volta in uno Slam, anche perchè il maiorchino non giocava da mesi e sulle sue condizioni pendeva un grandissimo punto di domanda. Di partita in partita e di vittoria in vittoria, lo spagnolo ora può davvero credere di poter ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) A due vittorie dal diventare il tennista con il maggior numero di titolivinti.resta vivo nell’, dopo la sua vittoria nei quarti di finale contro Denis Shapovalov. Un successo epico dello spagnolo, distrutto dai problemi allo stomaco e dal caldoo, ma comunque capace di imporsi al quinto set sul canadese, dopo aver subito anche la rimonta del numero quattordici del mondo. Sembrava davvero impossibile ad inizio torneo pensare ad uncampione per la ventunesima volta in uno, anche perchè il maiorchino non giocava da mesi e sulle sue condizioni pendeva un grandissimo punto di domanda. Di partita in partita e di vittoria in vittoria, lo spagnolo ora può davvero credere di poter ...

