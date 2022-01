Zona arancione: cosa cambia da oggi dal Piemonte alla Sicilia. Le differenze con la gialla (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nuove regole per le 4 regioni che oggi si colorano di arancione , e raggiungono la Valle d'Aosta: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. Un passaggio di colore emerso nelle tabelle del ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nuove regole per le 4 regioni chesi colorano di, e raggiungono la Valle d'Aosta: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia,. Un passaggio di colore emerso nelle tabelle del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Da domani 5 regioni saranno colorate di arancione: alla Valle d'Aosta si aggiungeranno infatti Abruzzo, Friuli Vene… - fattoquotidiano : Regole Covid, da oggi cinque Regioni in zona arancione: ecco cosa cambia - TgrRaiFVG : Da domani il FVG è in zona arancione. Restrizioni per i non vaccinati. Ripartono le terze dosi, ma siamo sotto la m… - AizzaBischeri : RT @Ingestibile79: Ragazzi, calma. Se vi ribellate ci mettono il green pass pure per andare alla posta, il vaccino se no non lavori e la zo… - PietroSiffi : RT @Ingestibile79: Ragazzi, calma. Se vi ribellate ci mettono il green pass pure per andare alla posta, il vaccino se no non lavori e la zo… -