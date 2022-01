Tragedie Velino e Campo Felice Liris: memoria per le vittime (Di lunedì 24 gennaio 2022) L'Aquila - "Onorare le vittime, rendergli omaggio senza mai dimenticare quanto successo perché la memoria generi cultura, conoscenza e alimenti riflessione; impegnarsi quotidianamente affinché Tragedie simili non si ripetano". È il messaggio dell'assessore regionale alle Aree interne Guido Liris nell'anniversario di una doppia tragedia, quella del monte Velino, che un anno fa vide perire quattro escursionisti - Tonino Durante, Gian Mauro Frabotta, Gianmarco Degni e Valeria Mella - e quella del Monte Cefalone, che lo stesso giorno nel 2017 vide un elicottero del 118 schiantarsi a Campo Felice, dove si era recato per soccorrere uno sciatore. "Sul Velino, lo scorso anno, furono necessari 28 giorni per completare le operazioni di recupero delle ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 24 gennaio 2022) L'Aquila - "Onorare le, rendergli omaggio senza mai dimenticare quanto successo perché lageneri cultura, conoscenza e alimenti riflessione; impegnarsi quotidianamente affinchésimili non si ripetano". È il messaggio dell'assessore regionale alle Aree interne Guidonell'anniversario di una doppia tragedia, quella del monte, che un anno fa vide perire quattro escursionisti - Tonino Durante, Gian Mauro Frabotta, Gianmarco Degni e Valeria Mella - e quella del Monte Cefalone, che lo stesso giorno nel 2017 vide un elicottero del 118 schiantarsi a, dove si era recato per soccorrere uno sciatore. "Sul, lo scorso anno, furono necessari 28 giorni per completare le operazioni di recupero delle ...

