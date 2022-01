Sondaggi: gli italiani chiedono il bis di Mattarella al Quirinale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Secondo gli ultimi Sondaggi per il Quirinale, gli italiani vorrebbero la conferma di Mattarella. E vorrebbero che Draghi restasse al Governo Non c’è spazio per i cambiamenti. Bisogna andare avanti così. Secondo l’ultimo Sondaggio Demopolis, realizzato in vista dell’elezione del prossimo Presidente della Repubblica, la maggioranza degli italiani spera possa esserci un secondo mandato per Sergio Mattarella, sebbene il Capo dello Stato abbia rimandato al mittente le richieste arrivate, fino ad ora in modo indiretto, dalle forze politiche. Infatti, come nome preferito tra gli intervistati, il 30% degli intervistati preferirebbe Sergio Mattarella. Un eventuale passaggio al Colle per il premier Mario Draghi sarebbe la soluzione ideale per il 21%. Il ... Leggi su zon (Di lunedì 24 gennaio 2022) Secondo gli ultimiper il, glivorrebbero la conferma di. E vorrebbero che Draghi restasse al Governo Non c’è spazio per i cambiamenti. Bisogna andare avanti così. Secondo l’ultimoo Demopolis, realizzato in vista dell’elezione del prossimo Presidente della Repubblica, la maggioranza deglispera possa esserci un secondo mandato per Sergio, sebbene il Capo dello Stato abbia rimandato al mittente le richieste arrivate, fino ad ora in modo indiretto, dalle forze politiche. Infatti, come nome preferito tra gli intervistati, il 30% degli intervistati preferirebbe Sergio. Un eventuale passaggio al Colle per il premier Mario Draghi sarebbe la soluzione ideale per il 21%. Il ...

