Rally Montecarlo: Loeb è campione di longevità

E con questa fanno 80. Sebastien Loeb ha trionfato ieri al Rally di Montecarlo raggiungendo la cifra di cui sopra in carriera. Per l'alsaziano è l'ottava firma al "Monte", ottenuta alla veneranda età di 47 anni, 10 mesi e 25 giorni. Così facendo, è diventato il vincitore più longevo del mondiale. Il record precedente apparteneva al leggendario Bjorn Waldegaard, che a 46 anni suonati conquistò il Safari Rally del 1990, con l'altrettanto leggendaria Toyota Celica ST165 Gruppo A. Tornando a Loeb, questa vittoria ha mille significati: vediamo quali.

Rally Montecarlo, day 4: vince il Seb che non ti aspetti

Rally Montecarlo: Loeb si rilancia nel WRC?

Con il trionfo, Seb ha dimostrato di essere ancora competitivo, ...

