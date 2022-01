Quirinale, caos centrodestra: Salvini si avvicina a Draghi, Berlusconi no. Meloni vota Nordio (Di lunedì 24 gennaio 2022) La prima senza di lui, ma ancora nel nome di lui. E infatti a un certo punto Maria Tripodi si alza in piedi e tenta l'operazione orgoglio, che è forse già un poco operazione nostalgia: "Votiamolo lo stesso, Berlusconi. Anche per dire a Enrico Letta che la sua politica dei veti è inaccettabile". È il tributo che si deve al vecchio patriarca, certo. E infatti in tanti tra i grandi elettori azzurri ci tengono, nei loro interventi, a ringraziare il Cav. Poi però c'è la politica. E allora tocca ad Antonio Tajani provare a indicare la strada. Per ora scheda bianca, dice il coordinatore di FI aprendo l'assemblea, durante la quale Berlusconi non è intervenuto neppure telefonicamente. Ha fatto sapere che sta bene, ma ha preferito evitare. Si attende che maturino gli eventi, che un'intesa arrivi. "Lavoreremo su una rosa di nomi, da proporre anche al ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 24 gennaio 2022) La prima senza di lui, ma ancora nel nome di lui. E infatti a un certo punto Maria Tripodi si alza in piedi e tenta l'operazione orgoglio, che è forse già un poco operazione nostalgia: "Votiamolo lo stesso,. Anche per dire a Enrico Letta che la sua politica dei veti è inaccettabile". È il tributo che si deve al vecchio patriarca, certo. E infatti in tanti tra i grandi elettori azzurri ci tengono, nei loro interventi, a ringraziare il Cav. Poi però c'è la politica. E allora tocca ad Antonio Tajani provare a indicare la strada. Per ora scheda bianca, dice il coordinatore di FI aprendo l'assemblea, durante la qualenon è intervenuto neppure telefonicamente. Ha fatto sapere che sta bene, ma ha preferito evitare. Si attende che maturino gli eventi, che un'intesa arrivi. "Lavoreremo su una rosa di nomi, da proporre anche al ...

Advertising

MassimGiannini : Il gran rifiuto di #Berlusconi, il grande spreco su #Draghi, i veleni nel #centrodestra, i tentennamenti nel… - zazoomblog : Quirinale caos centrodestra: Salvini si avvicina a Draghi Berlusconi no. Meloni vota Nordio - #Quirinale… - Flik85141015 : Scuole Nel Caos, L’allarme Dei Presidi | Notizieinunclick #quirinale - zazoomblog : Come verranno lette le schede. Quirinale Fico adotta la soluzione caos-totale: via libera ai franchi tiratori -… - Lupo1960 : Mi pare chiaro che #SergioMattarella debba fare un sacrificio di 12-15 mesi per evitare il caos creato dai scarsi p… -