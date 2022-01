Quirinale, Bonino: non è il momento di cambiare premier (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Secondo me bisogna continuare con le riforme del Pnrr, non è il momento di cambiare governo, non è il momento di mandare il quarto presidente del Consiglio ai vertici europei. Non è che tutti i paesi ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Secondo me bisogna continuare con le riforme del Pnrr, non è ildigoverno, non è ildi mandare il quarto presidente del Consiglio ai vertici europei. Non è che tutti i paesi ...

