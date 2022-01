PUC | assessore Brigante ‘salva’ 270mila mq Sul Viadotto | “Transiti tir contingentati”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 5 minuti Salerno – “Esistono un ‘costruito’ ed una idea di sviluppo della città determinata dalle evoluzioni socio economiche del contesto in cui Salerno è inserita. Il nostro compito è mettere in proficua connessione queste due dimensioni. Ritengo questa, in definitiva, la mia missione in qualità di amministratore”. L’all’Urbanistica ingegnere Michelemostra idee, obiettivi e metodologie chiari. Dalla teoria alla pratica, allora, il passo è breve: “Nella proposta di Puc, già elaborata e che porteremo all’attenzione del Consiglio comunale, c’è il congelamento di 270.000 metri quadri ex PUA non realizzati negli ultimi dieci anni con previsione di loro destinazione al costruito esistente. Ciò significa, tra l’altro, recupero di gettito da parte del Comune”. – Un cambio netto. Davvero indolore? “Beh, i ...