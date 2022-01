Milan-Juventus da sbadigli, è una questione di qualità (Di lunedì 24 gennaio 2022) Milan-Juventus ha concluso la domenica di Serie A tra gli sbadigli e l’assoluta carenza di qualità in una partita d’altri tempi Alzi la mano chi, magari disteso sul divano, non ha chiuso gli occhi per qualche minuto durante Milan-Juventus. Battute a parte, rimane il retrogusto amaro di una partita deludente sotto qualsiasi punti di vista. Poco ritmo, poca intensità, soprattutto poca qualità. Eppure c’erano grosse aspettative, in particolare sulla reazione rossonera alla beffa subita contro lo Spezia. Ibra imbolsito e appiedato dopo mezzora, Messias e Brahim Diaz leggerini e inconcludenti, persino la furia di Leao ingabbiata in una serata da ordinario impiegato piuttosto che da potenziale genio. Il Diavolo aziona le marce altissime troppo poco per essere vero, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022)ha concluso la domenica di Serie A tra glie l’assoluta carenza diin una partita d’altri tempi Alzi la mano chi, magari disteso sul divano, non ha chiuso gli occhi per qualche minuto durante. Battute a parte, rimane il retrogusto amaro di una partita deludente sotto qualsiasi punti di vista. Poco ritmo, poca intensità, soprattutto poca. Eppure c’erano grosse aspettative, in particolare sulla reazione rossonera alla beffa subita contro lo Spezia. Ibra imbolsito e appiedato dopo mezzora, Messias e Brahim Diaz leggerini e inconcludenti, persino la furia di Leao ingabbiata in una serata da ordinario impiegato piuttosto che da potenziale genio. Il Diavolo aziona le marce altissime troppo poco per essere vero, ...

Advertising

AntoVitiello : ?? Il sostegno della #CurvaSud del #Milan prima della partita contro la #Juventus a #SanSiro - JuventusTV : Vi aspettiamo per vivere insieme il pre-partita di #MilanJuve ???? Con noi ci sarà Fabrizio Ravanelli! LIVE alle… - AntoVitiello : #Milan e #Juve hanno pareggiato 0-0 una gara di Serie A per la prima volta da dicembre 2007. Il Milan ha chiuso un… - ComunqueMilan : Partita noiosa? Non è stata uno spasso, no. Ma cosa offriva la serata, di più eccitante di #MilanJuventus? Pagelle… - Redblack100x100 : RT @gippu1: Il #Milan non subiva zero tiri in porta dalla #Juventus dal 5 marzo 2011: un noiosissimo 0-1 di sabato sera risolto da un tirac… -