Maltrattamenti e lesioni ai danni della convivente: divieto di avvicinamento per un 29enne (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – A seguito di una mirata e articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, personale della Squadra Mobile della locale Questura, nel primo pomeriggio odierno, ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, emessa dal GIP del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di un 29enne di Benevento, gravemente indiziato dei reati di Maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Le indagini venivano avviate a seguito della denuncia-querela ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – A seguito di una mirata e articolata attività d’indagine coordinata dalla ProcuraRepubblica di Benevento, personaleSquadra Mobilelocale Questura, nel primo pomeriggio odierno, ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazionemisura cautelare deldialla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, emessa dal GIP del Tribunale di Benevento, su richiestaProcuraRepubblica di Benevento, nei confronti di undi Benevento, gravemente indiziato dei reati diin famiglia eaggravate. Le indagini venivano avviate a seguitodenuncia-querela ...

