Letta e Salvini, l’incontro “positivo” dei kingmaker che può sbloccare Draghi al Colle. Così il leader leghista è rientrato nel gioco: “Nome condiviso e super partes” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Martedì i due si rivedranno. Il segretario Dem con due colloqui, il primo con Renzi venerdì e il secondo oggi col capo leghista, al centro della partita. Mediazione di Renzi per un coinvolgimento della Lega su «un Nome alto» Leggi su lastampa (Di lunedì 24 gennaio 2022) Martedì i due si rivedranno. Il segretario Dem con due colloqui, il primo con Renzi venerdì e il secondo oggi col capo, al centro della partita. Mediazione di Renzi per un coinvolgimento della Lega su «unalto»

