La domenica nera di Benzema: sbaglia un rigore, esce per infortunio e gli svaligiano la casa (Di lunedì 24 gennaio 2022) La domenica nera di Benzema. In campo, in Real Madrid-Elche (finita 2-2) ha sbagliato il suo primo rigore con la maglia dei Blancos, poco dopo è dovuto uscire per infortunio e al ritorno a casa ha trovato la casa svaligiata. En plein per il fuoriclasse francese. I ladri hanno agito nel corso della partita e si sarebbero arrampicati sulla recinzione esterna e sarebbero entrati rompendo una vetrata. Benzema è l’ultimo di una serie di calciatori le cui case sono state svaligiate a Madrid durante le loro partite: Casemiro, il ghanese Partey, ex Atlético, lo stesso Benzema che era già stato colpito. Per fortuna, oggi è arrivata una buona notizia per il francese e il Real Madrid. L’infortunio si è rivelato ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ladi. In campo, in Real Madrid-Elche (finita 2-2) hato il suo primocon la maglia dei Blancos, poco dopo è dovuto uscire pere al ritorno aha trovato lasvaligiata. En plein per il fuoriclasse francese. I ladri hanno agito nel corso della partita e si sarebbero arrampicati sulla recinzione esterna e sarebbero entrati rompendo una vetrata.è l’ultimo di una serie di calciatori le cui case sono state svaligiate a Madrid durante le loro partite: Casemiro, il ghanese Partey, ex Atlético, lo stessoche era già stato colpito. Per fortuna, oggi è arrivata una buona notizia per il francese e il Real Madrid. L’si è rivelato ...

Advertising

napolista : La domenica nera di Benzema: sbaglia un rigore, esce per infortunio e gli svaligiano la casa I ladri hanno agito d… - finquandopiove : ho brividi e sono incazzata nera che non abbiano dato a Carola l’opportunità di far andare in onda questa coreograf… - fulvio_oscar : Il 23 gennaio è stata la domenica nera quando siamo entrati nella settimana zero: i terremoti in tutto il mondo sta… - iamlox_ : Lunedì mattina e io sono ancora nera. Lo spazio a Mattia è stato dato, seppur con quel siparietto, hanno mandato i… - itscatemiyy : ho letto le anticipazioni sono nera io domenica prossima non lo guardo non voglio più soffrire -