(Di lunedì 24 gennaio 2022) Jimè indubbiamente una delle voci più esperte del panorama del wrestling mondiale. Dopo aver lavorato per tantissimi anni in WWE ora è in forza alla AEW. Alcunee abitudini non le ha mai fortunatamente perse e molte di esse riguardano quello di commentare alcuni match storici, molti di essi disputati da un certoH. Jim nel suo podcast ha voluto rispondere a chiche Hunter non siaune non le ha mandate assolutamente a dire. La sua opinione “E’un grande heel e a fine carriera un ottimo. Se a qualcuno non va giù sotto l’aspetto delle capacità sul ring sono solamente questioni politiche. Se siche siaun cattivo ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Jim Ross: 'Chi pensa che Triple H non sia stato un buon worker è un cogl****' - -

Ultime Notizie dalla rete : Jim Ross

World Wrestling

Rash (10x17 - 18): Miglior Sceneggiatore per l'adattamento non originale di Paradiso Amaro nel ... appare nel ruolo del passeggero nervoso che, sull'aereo che dovrebbe portare Rachel via da...? Euro 11,90 Contiene: I am Groot (2017) #1/5 CONAN: GUERRE PER LA CORONA DEL SERPENTE Autori:Zub, Saladin Ahmed, Luke, Scot Eaton, AA. VV. Marzo ? 18,3×27,7, C., 224 pp., col. ? Euro 28,00 ...Triple H ha detenuto ben 24 titoli nel corso della sua lunga e gloriosa carriera in WWE. The Game si è inoltre aggiudicato l’edizione 1997 del torneo ‘King of the Ring’, la Royal Rumble (nel 2002 e ne ...Sports Mole presenta in anteprima lo scontro della Scottish Premiership di martedì tra St Mirren e Aberdeen, compresi i pronostici, notizie sulla squadra e possibili formazioni. Dopo che entrambe le s ...